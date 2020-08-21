У Шотландії - спалах коронавірусу на фабриці курятини, захворіли більше 60 осіб

На ще одній фабриці компанії 2 Sisters, яка є одним з найбільших виробників курятини у Британії, коронавірусом заразилися щонайменш 68 працівників та їхніх контактних осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

На філіалі фабики у шотландському місті Купар Ангус хворобу підтвердили вже у 59 працівників та 9 їхніх контактних осіб.

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У зв’язку з цим усі працівники - більше 600 осіб - здадуть тест на коронавірус, а їхні близькі повинні самоізолюватися до 31 серпня. Фабрика призупиняє роботу на 2 тижні.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен зазначила, що у місті поки не планують точково посилювати карантин, оскільки немає свідчень, що спалах поширився за межі колективу фабрики.

Нагадаємо, у червні спалах коронавірусу стався на фабриці 2 Sisters в Уельсі, там захворіли близько 160 працівників.

Тоді ж у Німеччині спалах коронавірусу виявили на м'ясокомбінаті компанії Tönnies у місті Ред-Віденбрюк. Тестування виявило коронавірус у понад тисячі працівників.