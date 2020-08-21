В Шотландии - вспышка коронавируса на фабрике курятины, заболели более 60 человек

На еще одной фабрике компании 2 Sisters, которая является одним из крупнейших производителей курятины в Британии, коронавирусом заразились как минимум 68 работников и их контактных лиц.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

На филиале фабрики в шотландском городе Купар Ангус болезнь подтверждена у 59 работников и 9 их контактных лиц.

Читайте также Кондитерская фабрика в Англии тестирует всех работников из-за вспышки коронавируса

В связи с этим все сотрудники - более 600 человек - сдадут тест на коронавирус, а их близкие должны самоизолироваться до 31 августа. Фабрика приостанавливает работу на 2 недели.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен отметила, что в городе пока не планируют точечно усиливать карантин, поскольку нет свидетельств, что вспышка распространилась за пределы коллектива фабрики.

Напомним, в июне вспышка коронавируса произошла на фабрике 2 Sisters в Уэльсе, там заболели около 160 работников.

Тогда же в Германии вспышку коронавируса обнаружили на мясокомбинате компании Tönnies в городе Ред-Виденбрюк. Тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.