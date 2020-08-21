В Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения силы к мирным демонстрантам и солидарность с пострадавшими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода" и TUT.BY.

"Цепь покаяния" символически простирается от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, до СИЗО на Окрестина, куда свозили задержанных.

Люди держат в руках бело-красно-белые флаги, общаются, поют. Проезжающие авто сигналят им.

TUT.BY сообщает, что во многих местах к участникам подходят правоохранители и просят разойтись, предупреждая, что на них могут составить протокол за админнарушение.

Одновременно на проспекте Независимости движется колонна сторонников Александра Лукашенко с государственными флагами.

Демонстрации продолжаются и в ряде других городов.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что в ближайшие дни "решит проблему" мирных акций протеста.

20 августа стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета - органа, который создала оппозиция. Дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

В Европейском Союзе призвали власти Беларуси закрыть ее.

21 августа на ЕвроПравде вышло интервью с членом Координационного совета Алесем Беляцким: "Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России - и сейчас его срочно ремонтирует"