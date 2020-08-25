В КС Беларуси заявили, что оппозиционный Координационный совет неконституционен

В Конституционном суде Беларуси объявили, что созданный оппозицией Координационный совет является неконституционным.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственное информагентство БЕЛТА, об этом заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, имеющих право пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным", - заявил Миклашевич.

Он отметил, что право рассматривать вопросы, связанные с обжалованием результатов выборов, имеют лишь два государственных органа - Центральная избирательная комиссия и Верховный суд.

Напомним, 20 августа стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета. Дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

ЕС призвал власти Беларуси закрыть дело.

Накануне стало известно, что ряд членов Координационного совета вызывают на допрос в следом Беларуси. Среди них - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

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