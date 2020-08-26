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Туреччина на тлі пандемії обмежила весільні церемонії в 14 провінціях

Середа, 26 серпня 2020, 12:15

Туреччина з 26 серпня запровадила обмеження на весіллях у 14 провінціях, щоб стримати поширення коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Відповідна директива турецького МЗС була розіслана губернаторам провінцій у вівторок. Серед провінцій, де діятимуть нові заходи, Анкара, Бурса, Конья, Газіантеп та інші. 

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Згідно з новими правилами, у 14 провінціях весілля буде тривати всього годину. Стільці в весільних залах будуть розставлені відповідно до правил соціального дистанціювання. Танцполи будуть закриті.

Всі види доставки їжі і напоїв, за винятком пакетованої води, будуть заборонені, в тому числі обіди на весіллях.

Громадянам у віці 65 років і старшим, а також дітям до 15 років, які не є родичами молодят, буде заборонено відвідувати весілля і пов'язані з ними церемонії.

Щонайменше один державний службовець, наприклад, представник поліції, буде присутній на весільних церемоніях для контролю за заходами. 

Раніше Анкара вже обмежила доступ до весіль, похоронів, ринків і громадських заходів, де скупчуються маси населення.

Також повідомлялося, що мер турецького курортного міста Анталья Мухіттін Беджек заразився коронавірусом.

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