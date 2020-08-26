Посол у Хорватії очікує на прямі авіарейси між Києвом і Загребом з жовтня

Посол України у Хорватії Василь Кирилич очікує, що у жовтні між Києвом і Загребом двічі на тиждень функціонуватиме пряме авіасполучення.

Як пише "Європейська правда", про це посол у середу написав у своєму Twitter.

"Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 4 жовтня авіакомпанія Windrose двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб", - зазначив посол.

Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10. #WindroseAirlines двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб. pic.twitter.com/9mXt3JJEFu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 26, 2020

Нагадаємо, за останніми даними Хорватія входить до "зеленого списку" України. Це означає, що після повернення з країни не потрібно проходити самоізоляцію чи здавати тест на коронавірус.

Тим часом у серед уряд України ухвалив рішення про закриття на місяць кордонів України для іноземців через ситуацію з коронавірусом - з винятками для низки категорій.