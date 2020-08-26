Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США запроваджують санкції проти кількох НДІ Міноборони РФ

Заборона на в’їзд іноземців до України не стосуватиметься білорусів – депутат

Кабмін на місяць закрив кордони України для іноземців

МЗС Литви запропонувало санкції проти 118 білоруських чиновників






Посол у Хорватії очікує на прямі авіарейси між Києвом і Загребом з жовтня

Середа, 26 серпня 2020, 15:46

Посол України у Хорватії Василь Кирилич очікує, що у жовтні між Києвом і Загребом двічі на тиждень функціонуватиме пряме авіасполучення.

Як пише "Європейська правда", про це посол у середу написав у своєму Twitter.

"Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 4 жовтня авіакомпанія Windrose двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб", - зазначив посол.

Нагадаємо, за останніми даними Хорватія входить до "зеленого списку" України. Це означає, що після повернення з країни не потрібно проходити самоізоляцію чи здавати тест на коронавірус. 

Тим часом у серед уряд України ухвалив рішення про закриття на місяць кордонів України для іноземців через ситуацію з коронавірусом - з винятками для низки категорій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Хорватія Авіарейси Туризм
powered by lun.ua