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Посол в Хорватии ожидает прямых авиарейсов между Киевом и Загребом с октября

Среда, 26 августа 2020, 15:46

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич ожидает, что в октябре между Киевом и Загребом дважды в неделю будет функционировать прямое авиасообщение.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол в среду написал в своем Twitter.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 4 октября авиакомпания Windrose дважды в неделю соединит тесно связанные между собой Киев и Загреб", - отметил посол.

Напомним, по последним данным, Хорватия входит в "зеленый список" Украины. Это означает, что после возвращения из страны не нужно проходить самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус.

Между тем в среду правительство Украины приняло решение закрыть на месяц границы Украины для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом - с исключениями для ряда категорий.

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