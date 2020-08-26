Посол в Хорватии ожидает прямых авиарейсов между Киевом и Загребом с октября

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич ожидает, что в октябре между Киевом и Загребом дважды в неделю будет функционировать прямое авиасообщение.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол в среду написал в своем Twitter.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 4 октября авиакомпания Windrose дважды в неделю соединит тесно связанные между собой Киев и Загреб", - отметил посол.

Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10. #WindroseAirlines двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб. pic.twitter.com/9mXt3JJEFu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 26, 2020

Напомним, по последним данным, Хорватия входит в "зеленый список" Украины. Это означает, что после возвращения из страны не нужно проходить самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус.

Между тем в среду правительство Украины приняло решение закрыть на месяц границы Украины для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом - с исключениями для ряда категорий.