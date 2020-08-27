Бельгия внесла Париж в "красную зону", куда рекомендуется избегать несущественных поездок и по возвращении обязательна самоизоляция и тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министерство иностранных дел Бельгии внесло Париж в список направлений в пределах ЕС, которые считаются "зоной риска" и в случае несущественных поездок путешественники обязаны самоизолироваться и сдать тест.

В "красную зону" попали также еще несколько департаментов Франции.

В комментарии изданию пресс-секретарь МИД объяснил, что эти ограничения не коснутся людей, которые едут в Париж в рабочих или семейных делах или в связи с лечением. Как это планируют контролировать - не уточняется.

Ограничение не будет распространяться на дипломатов, евродепутатов и других представителей европейских учреждений.

Бельгийские органы здравоохранения считают, что туристические поездки являются одним из факторов, который существенно способствует росту числа новых заражений в стране.

По их данным, 22% людей, заболевших коронавирусом в августе, вернулись из поездок.

Как сообщалось ранее, Бельгия решила штрафовать туристов, которые отказываются проходить обязательный тест на коронавирус после возвращения из стран с повышенным риском заражения.

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