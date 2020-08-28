Навальний залишається в реанімації у комі, загрози для життя немає - клініка

Російський опозиціонер Алексєй Навальний залишається у комі та підключений до апарату штучної вентиляції легень, але серйозної загрози для його життя немає.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс", про це сьогодні повідомила берлінська клініка Charite, куди його перевезли на лікування.

"Симптоматика кризи, викликаної інгібітором холінестерази, спадає. Пацієнт все ще перебуває на інтенсивній терапії у штучній комі, він підключений до апарату ШВЛ. Його стан здоров’я незмінно серйозний, наразі великої небезпеки для життя немає", - повідомила клініка.

Charite уточнює, що публікує інформацію за згодою дружини Навального.

Нагадаємо, Навальний з суботи перебуває в медичній комі у берлінській лікарні, куди його доставили літаком після того, як він втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви у Росії.

Німецька клініка заявила, що попереднє медичне обстеження вказує на отруєння політика. Російські лікарі спростовували цей діагноз.

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