Навальный остается в реанимации в коме, угрозы для жизни нет - клиника

Российский оппозиционер Алексей Навальный остается в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но серьезной угрозы для его жизни нет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом сегодня сообщила берлинская клиника Charite, куда его перевезли на лечение.

"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинестеразы, проходит. Пациент все еще находится на интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние неизменно серьезное, но большой опасности для жизни сейчас нет", - сообщили в клинике.

В Charite уточняют, что публикуют информацию с согласия жены Навального.

Напомним, Алексей Навальный с субботы находится в медицинской коме в берлинской больнице, куда его доставили самолетом после того, как он потерял сознание во время полета из Томска в Москву.

Немецкая клиника заявила, что предварительное медицинское обследование указывает на отравление политика. Российские врачи опровергали этот диагноз.