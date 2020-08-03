Прем'єр-міністр Косова захворів на коронавірус

Прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті захворів на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Facebook пізно увечері в неділю.

"Сьогодні я пройшов тест на Сovid-19 і отримав позитивний результат. У мене немає симптомів, крім дуже легкого кашлю. З сьогоднішнього вечора я в ізоляції протягом наступних двох тижнів і продовжу виконувати свої обов’язки з дому", - написав Авдулла Хоті.

Të nderuar, Sot e kam bërë testin për covid-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Nuk kam shenja, përveç një kollë shumë të... Опубліковано Avdullah Hoti Неділя, 2 серпня 2020 р.

Нагадаємо, серед найвищих посадових осіб у європейських країнах, коронавірусом хворіли прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Боснії Фаділ Новаліч, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян разом з родиною, та, як він сам стверджує, президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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