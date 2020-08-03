Премьер-министр Косово заболел коронавирусом

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заболел коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Facebook поздно вечером в воскресенье.

"Сегодня я прошел тест на Сovid-19 и получил положительный результат. У меня нет симптомов, кроме очень легкого кашля. С сегодняшнего вечера я в изоляции в течение следующих двух недель и продолжу выполнять свои обязанности из дома", - написал Авдулла Хоти.

Të nderuar, Sot e kam bërë testin për covid-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Nuk kam shenja, përveç një kollë shumë të... Опубліковано Avdullah Hoti Неділя, 2 серпня 2020 р.

Напомним, среди высших должностных лиц в европейских странах, коронавирусом болели премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Боснии Фадил Новалич, премьер Армении Никол Пашинян вместе с семьей, и, как он сам утверждает, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Читайте также: На пляж по QR-коду: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса.