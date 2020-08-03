Дуда – президент: Верховный суд признал законными выборы в Польше

Верховный суд Польши признал законными президентские выборы, которые состоялись в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Верховный суд вынес постановление, определяющее действительность президентских выборов. Анджей Дуда является законно избранным на следующий срок президентом.

"Верховный суд (...) констатирует действительность избрания Анджея Себастьяна Дуды президентом Республики Польша, совершенного 12 июля 2020 года", - говорится в постановлении.

Как заявила в обосновании постановления председательствующая Эва Стефаньска, суд, приняв постановление, "учел все обстоятельства, в том числе те, которые не были предметом избирательного протеста".

Во время менее чем половины часового заседания судья Павел Ксенжак представил доклад, в котором объяснил, что суд рассмотрел вопрос о допустимости жалоб, 88% которых оказались неприемлемыми.

Признанные законными жалобы касались способа доставки избирательного пакета. Из отчета следует, что в некоторых случаях он не был доставлен вообще, несмотря на подачу правильных данных, или был неполным. Ни один из этих случаев не был признан чем-то, что могло повлиять на результат выборов.

Среди протестов, оставленных без дальнейшего хода, была и жалоба полномочного представителя избирательного штаба Рафала Тшасковского. Суд признал, что заявитель не представил доказательств в поддержку выдвинутых обвинений, к чему его обязывает Избирательный кодекс.

Сегодняшнее постановление Верховного суда завершает процедуру выборов - Дуда будет приведен к президентской присяге в четверг.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше, проходившем 12 июля, победу с небольшим отрывом одержал действующий президент Анджей Дуда.

Дуда получил поддержку 51,03% избирателей, тогда как его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,97%.

Разбор результатов выборов читайте в статье: Польша, расколотая надвое: как изменили страну президентские выборы