Около 300 человек задержали на протестах "коронаскептиков" в Берлине

Около 300 человек задержали на массовых протестах "коронаскептикив", которые состоялись вчера в Берлине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом объявили в полиции Берлина.

Около двух третей из около 300 человек задержали возле посольства РФ, где собрались тысячи сторонников правых взглядов, в том числе члены Reichsbürger (Гражданское движение Рейха) - там в правоохранителей полетели камни, бутылки и другие предметы.

Еще часть задержанных - самые активные участники попыток прорваться в здание Рейхстага. Полиция, пытаясь остановить штурм, применила перечные баллончики.

Всего в акциях у Брандебургских ворот, Рейхстага и колонны победы приняли участие около 38 тысяч. Сначала количество демонстрантов стражи порядка оценивали ориентировочно в 18 тысяч, СМИ - в 30 тысяч.

Акция объединила людей, которые считают коронавирус "всемирным сговором", антивакцинаторов и сторонников крайне правых взглядов.

Демонстранты держали плакаты с надписями "Прекратите коронавирусное безумие", "Прекратите коронавирусную диктатуру", также с призывами к правительству снять карантин и уходить в отставку. В частности, последние требования в обращении перед участниками у Колонны победы озвучил главный организатор протеста Михаэль Баллвег.

На акции оказался также племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, который является адвокатом и экоактивистом - Роберт-Фрэнсис Кеннеди-младший. Он в своей речи говорил об угрозе технологии 5G, угрозе государственного надзора и высказывался против основателя компании Microsoft Билла Гейтса, утверждая, что он якобы имеет свой интерес в разработке вакцин.

Власти Берлина вначале запретили акцию, мотивируя решение тем, что участники не соблюдают санитарные требования. Но организаторы оспорили его в суде, и суд разрешил проводить акцию.

Через несколько часов после начала полиция попыталась остановить мероприятие, ссылаясь на то, что люди игнорируют все меры безопасности.

Вчерашняя акция "коронаскептиков" стала самой массовой. Предыдущие демонстрации в Берлине против действующих мер борьбы с коронавирусом собирали тысячи участников.