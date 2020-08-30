Держдеп відповів на заяву Путіна, що затримання "вагнерівців" у Білорусі було спецоперацією України та США

У США відреагували на заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера було "спецоперацією України та США".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", коментар щодо цього оприлюднила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

"Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними", - заявила речниця Держдепу.

Вона додала, що США підтримують право білоруського народу обирати власних лідерів "через дійсно вільні та чесні вибори з незалежним спостерігачами, та за межами неналежного впливу російських спецслужб".

"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи шкоди країнам у яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним", - наголосила Морган Ортагус.

Нагадаємо, минулого тижня Владімір Путін в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що затриманих у Білорусі "вагнерівців" нібито заманили туди у рамках спецоперації України та США, аби видати їх за "ударну силу для розкачування ситуації під час передвиборчої кампанії".