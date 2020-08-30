Госдеп ответил на заявление Путина о задержании "вагнеровцев" в Беларуси как "спецоперации Украины и США"

В США отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера было "спецоперацией Украины и США".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом идет речь в комментарии пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и в целом сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав - неприемлемы", - заявила пресс-секретарь Госдепа.

Она добавила, что США поддерживают право белорусского народа избирать собственных лидеров путем действительно свободных и честных выборов с независимыми наблюдателями, и без влияния российских спецслужб.

"Использование Москвой наемников ЧВК Вагнера во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам, в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа - неприемлемо", - отметила Морган Ортагус.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин в интервью российским СМИ заявил, что задержанных в Беларуси "вагнеровцев" якобы заманили туда в рамках спецоперации Украины и США, чтобы выдать их за "ударную силу для раскачивания ситуации во время предвыборной кампании".