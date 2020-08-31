Комуністам у Португалії дозволили провести багатолюдний фестиваль попри пандемію

Органи охорони здоров'я Португалії дозволили Комуністичній партії країни провести свій щорічний фестиваль просто неба за участі близько 16 500 осіб на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Видача дозволу викликала обурення, тому що чиновники протягом декількох місяців скорочували кількість людей, які допускалися на інші публічні заходи, в результаті багато з них були скасовані.

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Про рішення стало відомо у той час, коли лівоцентристський соціалістичний уряд Португалії шукає політичної підтримки інших партій, включаючи комуністів, для затвердження свого плану витрат на 2021 рік.

Фестиваль під назвою Festa do Avante включає концерти і політичні виступи у сільській місцевості на південь від Лісабона. У минулі роки він залучив близько 100 тисяч осіб різного віку протягом трьох днів. Цей захід є основним джерелом доходу Комуністичної партії, яка має 10 місць у 230-місному парламенті Португалії.

Головне управління охорони здоров'я Португалії оголосило в понеділок, що 16 563 людини можуть перебувати на фестивалі одночасно, незважаючи на те, що "існує реальний ризик того, що під час заходу можуть пересуватися інфіковані люди з симптомами або без". Комуністична партія хотіла продавати в цьому році 33 тисяч квитків на день.

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Захід дозволили провести з обмеженням. Люди на фестивалі повинні перебувати на відстані не менше двох метрів один від одного, якщо тільки вони не проживаються разом. Концерти можуть проводитися тільки з віддаленою розсадкою публіки. Заборонено продавати алкоголь після 20:00. Усі люди, старші 10 років, повинні носити маску.

За словами офіційних осіб, розрахунок того, скільки людей може бути на фестивалі, грунтувався на критеріях, які використовують для визначення кількості людей на пляжах.