Коммунистам в Португалии позволили провести многолюдный фестиваль несмотря на пандемию

Органы здравоохранения Португалии позволили Коммунистической партии страны провести свой ежегодный фестиваль под открытым небом с участием около 16 500 человек на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Выдача разрешения вызвала возмущение, потому что чиновники в течение нескольких месяцев сокращали количество людей, которые допускались на другие публичные мероприятия, в результате многие из них были отменены.

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О решении стало известно в то время, как левоцентристское социалистическое правительство Португалии ищет политической поддержки других партий, включая коммунистов, для утверждения своего плана расходов на 2021 год.

Фестиваль под названием Festa do Avante включает концерты и политические выступления в сельской местности к югу от Лиссабона. В прошлые годы он привлек около 100 000 человек разного возраста в течение трех дней. Это мероприятие является основным источником дохода Коммунистической партии, имеющей 10 мест в 230-местном парламенте Португалии.

Главное управление здравоохранения Португалии объявило в понедельник, что 16 563 человека могут находиться на фестивале одновременно, несмотря на то, что "существует реальный риск того, что во время мероприятия могут передвигаться инфицированные люди с симптомами или без". Коммунистическая партия хотела продавать в этом году 33 тысяч билетов в день.

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Мероприятие позволили провести с ограничением. Люди на фестивале должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, если только они не проживают вместе. Концерты могут проводиться только с отдаленной рассадкой публики. Запрещено продавать алкоголь после 20:00. Все люди старше 10 лет, должны носить маску.

По словам официальных лиц, расчет того, сколько людей может быть на фестивале, основывался на критериях, которые используют для определения количества людей на пляжах.