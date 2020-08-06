Брюссель зробить маски обов'язковими, якщо число випадків коронавірусу і надалі зростатиме

Маски для обличчя стануть обов'язковими у публічних просторах у Брюсселі, якщо нинішня тенденція зростання кількості нових випадків коронавірусу триватиме.

Про це заявив мер міста Руді Вервурт, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Після засідання регіональної Ради безпеки Вервурт заявив, що поріг рівня жорстких правил встановлюється на рівні 50 випадків на 100 000 жителів протягом 7 днів. В даний час у Брюсселі цей показник становить 38 випадків на 100 000.

"Відтепер заходи, які вже існують на національному рівні, будуть чітко застосовуватися. Ми зараз перебуваємо у фазі санкцій. Поважайте правила", - сказав він.

Інге Невен, міський чиновник, відповідальний за інспекцію охорони здоров'я, заявив, що хоча інфекції все ще зростають, останнім часом цей показник сповільнився.

Сьогодні стало відомо спалах коронавірусу на м’ясокомбінаті у Фландрії, на карантині перебувають 225 осіб.

Нагадаємо, в Антверпені влада запровадила нічну комендантську годину через збільшення випадків коронавірусу.

Нещодавно Бельгія прийняла рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті: "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу".