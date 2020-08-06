Брюссель сделает маски обязательными, если число случаев коронавируса и дальше будет расти

Маски для лица станут обязательными в публичных пространствах в Брюсселе, если нынешняя тенденция роста количества новых случаев коронавируса будет продолжаться.

Об этом заявил мэр города Руди Вервурт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

После заседания регионального Совета безопасности Вервурт заявил, что порог уровня жестких правил устанавливается на уровне 50 случаев на 100 000 жителей в течение семи дней. В настоящее время в Брюсселе этот показатель составляет 38 случаев на 100 000.

"Отныне меры, которые уже существуют на национальном уровне, будут четко применяться. Мы сейчас находимся в фазе санкций. Уважайте правила", - сказал он.

Инге Невен, городской чиновник, ответственный за инспекцию здравоохранения, заявил, что хотя болезнь все еще распространяется, в последнее время этот показатель замедлился.

Сегодня стало известно о вспышке коронавируса на мясокомбинате во Фландрии, на карантине находятся 225 человек.

Напомним, в Антверпене власти ввели ночной комендантский час из-за роста случаев коронавируса.

Недавно Бельгия приняла решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

Подробнее о ситуации в Бельгии читайте в статье: На пляж с QR-кодом: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса