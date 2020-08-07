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Британський музей відкриється після карантину за 4 дні до осені

П'ятниця, 7 серпня 2020, 14:56

Британський музей відкриє свої двері з 27 серпня - майже через пів року після закриття у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні на офіційному сайті.

"Ми раді повідомити вам, що знову відкриваємося для відвідувачів у четвер, 27 серпня", - повідомляє музей.

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Британський музей зачинився 17 березня. "Коронавірусна" перерва у роботі тривала 163 дні і стала найдовшою у його 261-річній історії. 

Післякарантинні правила роботи відрізняються від попередніх. Тепер обов’язково замовляти квиток заздалегідь на певний часовий слот - так планують контролювати кількість людей, щоб було можливо дотримуватися безпечної дистанції. 

Замовлення квитків відкривають з 12 серпня. 

Крім того, всередині встановили чітко визначений маршрут огляду експозицій, щоб групи відвідувачів не перетиналися між собою. 

Перші два дні музей працюватиме за скороченим графіком.

Британський музей є головним музеєм Британії та одним з найбільших у світі, його колекція налічує близько 8 млн експонатів. Музей щорічно приймає близько 6 мільйонів відвідувачів.

Музеї та художні галереї Британії отримали дозвіл відновити роботу ще з 4 липня, але багато з них відклали відкриття на пізніші дати.  

Нагадаємо, музей Лувру у Франції відкрився на початку липня, а всі поверхи Ейфелевої вежі - з 15 липня. 

Окремі музеї Італії, як музей-руїни давньоримського міста Помпеї, відкрилися ще наприкінці травня, а грецький Акрополь та близько 200 інших археологічних пам’яток - з 18 травня.

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