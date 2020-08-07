Британский музей откроется после карантина за четыре дня до осени

Британский музей откроет свои двери с 27 августа - почти через полгода после закрытия в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном объявлении музея.

"Мы рады сообщить вам, что снова открываемся для посетителей в четверг, 27 августа", - сообщает музей.

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Британский музей закрылся 17 марта. "Коронавирусный" перерыв в работе продолжался 163 дня и стал самым продолжительным в его 261-летней истории.

Посткарантинные правила работы отличаются от предыдущих. Теперь обязательно заказывать билет заранее на определенный временной слот - так планируют контролировать количество людей, чтобы было возможно соблюдать безопасную дистанцию.

Заказ билетов открывают с 12 августа.

Кроме того, внутри установили четко определенный маршрут осмотра экспозиций, чтобы группы посетителей не пересекались между собой.

Первые два дня музей будет работать по сокращенному графику.

Британский музей является главным музеем Великобритании и одним из крупнейших в мире, его коллекция насчитывает около 8 млн экспонатов. Музей ежегодно принимает около 6 млн посетителей.

Музеи и художественные галереи Великобритании получили разрешение возобновить работу еще с 4 июля, но многие из них отложили открытие на более поздние даты.

Напомним, музей Лувра во Франции открылся в начале июля, а все этажи Эйфелевой башни - с 15 июля.

Отдельные музеи Италии, такие как музей-руины древнеримского города Помпеи, открылись еще в конце мая, а греческий Акрополь и около 200 других археологических памятников - с 18 мая.