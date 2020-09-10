Зеленский ждет нормандскую встречу советников несмотря на срыв договоренностей на Донбассе

Президент Владимир Зеленский ждет пятничную встречу нормандского формата на уровне советников в Берлине несмотря на срыв перемирия вблизи населенного пункта Шумы в четверг.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента, об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В офисе президента отчитались, что лидеры двух стран "выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран нормандского формата принесет четкие решения и результаты".

Зеленский и Меркель также ожидают, что вскоре после пятничной встречи состоится и встреча лидеров нормандской четверки, добавили в ОП.

Напомним, оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

По данным штаба операции Объединенных сил, обстрел велся из стрелкового оружия, он был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

10 сентября украинская сторона отменила эту инспекцию, поскольку Россия и представители ОРДО выдвинули к ней новые требования, которые грубо нарушают предыдущие договоренности.

Напомним, нормандская встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Государства-участники нормандского формата договорились провести эту встречу в Берлине, хотя по очередности переговоры советников должны были пройти в Париже.