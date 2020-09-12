Захист Марківа надав суду Італії нові докази невинуватості українця

В Італії сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала 11 вересня до апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Про передачу документів до суду стало відомо "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

В основі нового доказового матеріалу лежать висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place - "Не в тому місці, не в той час" - про справу Роккеллі-Марківа.

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Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун на місце трагічного випадку біля керамічного заводу. Інший – це балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них на відстані близько 1800 метрів з наявного у солдата автомата АК-74.

Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму, включно з експертами, а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

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Додаткові докази до суду другої інстанції надають і адвокати держави Україна. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони, зокрема, наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку проросійських бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджують павійські присяжні.

Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочнеться у Мілані 29 вересня. Суд другої інстанції розглядатиме клопотання про оскарження обвинувального вироку Марківу. Влітку минулого року суд присяжних Павії засудив бійця до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.