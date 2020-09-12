Защита Маркива предоставила суду Италии новые доказательства невиновности украинца

В Италии сторона защиты украинского нацгвардейца Виталия Маркива подала 11 сентября до апелляционного суда присяжных Милана новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

О передаче документов в суд стало известно "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

В основе нового доказательного материала лежат выводы журналистского расследования, что вошли в фильм The wrong place - "Не в том месте, не в то время" - о деле Роккелли-Маркива.

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Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун на месте трагического случая у керамического завода. Другой - это баллистическое испытание по дальности стрельбы из различных видов оружия.

Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что нацгвардеец Виталий Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода, целиться и попасть в них на расстоянии около 1800 метров из имеющегося у солдата автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эксперименты, использованные в фильме, или фрагмент ленты, заслушать новых свидетелей-участников фильма, включая экспертов, а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

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Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования украинского МВД. Они, в частности, отмечают звуковой следственный эксперимент, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают присяжные в Павии.

Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор Виталию Маркиву. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Апелляционный процесс по делу Маркива начнется в Милане 29 сентября. Суд второй инстанции будет рассматривать ходатайство об обжаловании обвинительного приговора Маркиву. Летом прошлого года суд присяжных Павии приговорил бойца до 24 лет лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.