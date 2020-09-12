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Данія привітала дискусії в Німеччині про майбутнє "Північного потоку-2"

Субота, 12 вересня 2020, 16:54

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен привітала те, що Берлін поставив під сумнів доцільність продовження будівництва "Північного потоку-2". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Фредеріксен позитивно оцінила гострі дебати, що пройшли напередодні в німецькому парламенті, в ході яких німецькі депутати обговорювали подальші кроки в зв'язку з отруєнням Алексєя Навального. 

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"З самого початку я була проти "Північного потоку", - сказала Фредеріксен в інтерв'ю, опублікованому в суботу данським новинним агентством Ritzau.

В інтерв'ю глава уряду Данії також підкреслила, що Європа не повинна ставати залежною від російського газу.

Отруєння найвідомішого російського опозиціонера і наслідки для російсько-німецьких відносин стали темою обговорення в парламенті, ініційованого фракцією партії "Союз90/"Зелені".

Відкриваючи дебати, депутат від "зелених" Агнешка Бруггер різко розкритикувала не тільки політику Росії, але і політику уряди Німеччини. Депутат зажадала зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2" і розширення персональних санкцій проти олігархів, пов'язаних з Кремлем.

Як повідомлялося, 7 вересня Меркель говорила, що вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням Навального. 

Раніше Меркель заявляла, що питання газопроводу і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Читайте детальніше: Токсична Росія: як німці змінюють ставлення до Nord Stream-2 після отруєння Навального

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Данія Німеччина Північний потік-2
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