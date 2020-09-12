Дания приветствовала дискуссии в Германии о будущем "Северного потока-2"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поздравила то, что Берлин поставил под сомнение целесообразность продолжения строительства "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фредериксен положительно оценила острые дебаты, прошедшие накануне в немецком парламенте, в ходе которых немецкие депутаты обсуждали дальнейшие шаги в связи с отравлением Алексея Навального.

"С самого начала я была против "Северного потока", - сказала Фредериксен в интервью, опубликованном в субботу датским новостным агентством Ritzau.

В интервью глава правительства Дании также подчеркнула, что Европа не должна становиться зависимой от российского газа.

Отравление известного российского оппозиционера и последствия для российско-германских отношений стали темой обсуждения в парламенте, инициированного фракцией партии "Союз90/"Зеленые".

Открывая дебаты, депутат от "зеленых" Агнешка Бруггер резко раскритиковала не только политику России, но и политику правительства Германии. Депутат потребовала остановки строительства газопровода "Северный поток-2" и расширение персональных санкций против олигархов, связанных с Кремлем.

Как сообщалось, 7 сентября Меркель говорила, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением Навального.

Ранее Меркель заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

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