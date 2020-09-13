В Міноборони РФ повідомили деталі військових навчань у Білорусі на тлі протестів
У міністерстві оборони Російської Федерації повідомили деталі спільних навчань, які плануються 14-25 вересня у Білорусі.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс", про це повідомила пресслужба Міноборони РФ.
Навчання, названі "Слов’янське братство", відбуватимуться на військовому полігоні "Брестський" за участі військових Білорусі та Росії.
У маневрах задіють близько 800 військових обох країн, з них 300 - російських військових, та 170 одиниць техніки.
Міноборони РФ стверджують, що навчання у цей час планувалося ще у жовтні минулого року.
"Навчання мають контртерористичну тематику і не спрямовані проти інших країн", - зазначають у відомстві. - Під час маневрів десантники обох країн відпрацюють взаємодію під час виконання тактичних завдань. Російських воєнних доставлять на місце маневрів залізничним транспортом. Після завершення навчання російські військові повернуться у пункт постійної дислокації на території РФ".
Навчання "Слов'янське братство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. Минулого року маневри проходили в Сербії.
У маневрах 2020 року мали брати участь і сербські військові, але минулого тижня Сербія відмовилася від участі, звинувативши при цьому ЄС.
Зазначимо, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, останнім часом неодноразово виступав з заявами про нарощення військової активності НАТО біля білоруських кордонів. У своїх висловлюваннях він не виключив перетворення Білорусі "в театр військових дій".
У НАТО пояснювали Лукашенку, що загроз з боку Альянсу для Білорусі немає, і що сили блоку в Балтійському регіоні мають оборонний характер та були розгорнуті ще до кризи в Білорусі.
27 серпня президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.