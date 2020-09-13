В Минобороны РФ сообщили детали военных учений в Беларуси на фоне протестов

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили детали совместных учений, которые планируются 14-25 сентября в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Учения, названные "Славянское братство", будут проходить на военном полигоне "Брестский" с участием военных Беларуси и России.

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В маневрах задействуют около 800 военных обеих стран, из которых 300 - российских военных, и 170 единиц техники.

Минобороны РФ утверждают, что учения в этот период планировались еще в октябре прошлого года.

"Учения имеют контртеррористическую тематику и не направлены против других стран", - отмечают в ведомстве. - Во время маневров десантники двух стран отработают взаимодействие при выполнении тактических задач. Российских военных доставят на место маневров железнодорожным транспортом. После завершения обучения российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ".

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В прошлом году маневры проходили в Сербии.

Сербсие военные должны были участвовать и в маневрах 2020 года, но на прошлой неделе Сербия отказалась от участия, обвинив при этом ЕС.

Отметим, Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в последнее время неоднократно выступал с заявлениями о наращивании военной активности НАТО у белорусских границ. В своих высказываниях он не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

В НАТО объясняли Лукашенко, что угроз со стороны Альянса для Беларуси нет, и силы блока в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.

27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.