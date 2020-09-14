Туреччина відправляє ще одне судно сейсмічної розвідки у Чорне море для пошуку потенційних родовищ енергоресурсів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це 13 вересня оголосив міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез.

"Зворотній відлік почався. Наш флот, символ енергетичної незалежності у наших морях, стане ще сильнішим з новим учасником", - написав він.

Читайте також Турецьке судно сейсмічної розвідки вийшло зі спірних вод у Східному Середземномор’ї

Судно Kanuni стане третім судном сейсмічної розвідки з тих, які наразі задіяла Туреччина, та другим з тих, що працюють у Чорному морі.

Нагадаємо, минулого місяця президент Туреччини заявив про віднайдення в Чорному морі великого родовища, яке містить близько 320 млрд кубометрів природного газу.

Нещодавні спроби Туреччини проводити дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією.

У ЄС допускають санкції проти Туреччини, якщо Анкара не припинить ескалацію своїх дій в Східному Середземномор'ї.

Читайте також: На порозі війни: чи може НАТО зупинити конфлікт Греції та Туреччини.