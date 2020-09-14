

Турция отправляет еще одно судно сейсмической разведки в Черное море для поиска потенциальных месторождений энергоресурсов.



Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, о этом 13 сентября объявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.



"Обратный отсчет начался. Наш флот, символ энергетической независимости в наших морях, станет еще сильнее с новым участником", - написал он.



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Судно Kanuni станет третьим судном сейсмической разведки из тех, которые сейчас задействовала Турция, и вторым из тех, что работают в Черном море.



Напомним, в прошлом месяце президент Турции заявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения, которое содержит



Последние попытки Турции проводить исследования в Восточном Средиземноморье возле острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией.



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Турция отправляет еще одно судно сейсмической разведки в Черное море для поиска потенциальных месторождений энергоресурсов.Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, о этом 13 сентября объявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез."Обратный отсчет начался. Наш флот, символ энергетической независимости в наших морях, станет еще сильнее с новым участником", - написал он.[L]Судно Kanuni станет третьим судном сейсмической разведки из тех, которые сейчас задействовала Турция, и вторым из тех, что работают в Черном море.Напомним, в прошлом месяце президент Турции заявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения, которое содержит около 320 млрд кубометров природного газа. Последние попытки Турции проводить исследования в Восточном Средиземноморье возле острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией. ЕС допускают санкции против Турции , если Анкара не прекратит эскалацию своих действий в Восточном Средиземноморье.Читайте также: На пороге войны: может ли НАТО остановить конфликт Греции и Турции.

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