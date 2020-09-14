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Турция отправляет еще одно судно сейсмической разведки в Черное море

Понедельник, 14 сентября 2020, 13:28

Турция отправляет еще одно судно сейсмической разведки в Черное море для поиска потенциальных месторождений энергоресурсов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, о этом 13 сентября объявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"Обратный отсчет начался. Наш флот, символ энергетической независимости в наших морях, станет еще сильнее с новым участником", - написал он.

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Судно Kanuni станет третьим судном сейсмической разведки из тех, которые сейчас задействовала Турция, и вторым из тех, что работают в Черном море.

Напомним, в прошлом месяце президент Турции заявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения, которое содержит около 320 млрд кубометров природного газа.

Последние попытки Турции проводить исследования в Восточном Средиземноморье возле острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией.

В ЕС допускают санкции против Турции, если Анкара не прекратит эскалацию своих действий в Восточном Средиземноморье.

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