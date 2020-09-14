Уже пять екс-премьеров Британии предостерегли от нарушения соглашения о Brexit
Експремьер Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против нарушения соглашения о выходе Британии из ЕС, став пятым из предыдущих премьеров, которые выразили свои замечания.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Дэвид Кэмерон отметил, что имеет предостережения насчет законопроекта о внутреннем рынке, а нарушение международного соглашения должно быть "крайним вариантом".
"Принятие парламентом такого акта и намерение нарушить международное соглашение - это последний вариант из тех, что можно рассматривать. Это должно быть решением на совершенно крайний случай", - заявил Дэвид Кэмерон.
Он также акцентировал, что сейчас правительству следует сосредоточиться на том, как все же достичь торгового соглашения с ЕС.
Напомним, именно во время премьерства Дэвида Кэмерона состоялся рефередум по Brexit.
Перед этим план Бориса Джонсона раскритиковали бывшие премьер-министры Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун и Тереза Мэй.
Тереза Мэй заявила, что нарушение международного законодательства подорвет доверие к Британии, а Браун - что таким образом страна навредит сам себе.
Как уже сообщалось, сегодня вечером, 13 сентября, Палата общин британского парламента проведет голосование по законопроекту о внутреннем рынке, который противоречит положениям соглашения о Brexit, уже принятого между Британией и ЕС.
Ключевой частью соглашения о выходе Британии из ЕС является Протокол по Северной Ирландии, который должен предотвратить "жесткую" границу с Республикой Ирландия после Brexit.
Законопроект о внутреннем рынке, предложенный правительством, предусматривает пересмотр этой части соглашения.
Подробнее об этом читайте в материале: Британия против всех: как один документ разрушает договоренности с Лондоном о Brexit.