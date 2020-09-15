Германия планирует принять 1500 мигрантов из греческого лагеря Мория

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер договорились принять еще около 1500 дополнительных мигрантов из Греции.

Об этом стало известно немецкому агентству DPA от собственных источников, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Речь прежде всего о мигрантских семьях с детьми.

Как известно, более 12 000 мигрантов остались без крова над головой после крупного пожара в лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос.

Зеехофер объявил в пятницу, что Германия примет от 100 до 150 детей из сгоревшего лагеря. В общем европейские страны согласились принять 400 детей, которых не сопровождают взрослые.

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Ну втором этапе европейские страны планировали договориться с Афинами о приеме семей с детьми.

Социал-демократическая партия Германии, которая входит в коалиционное правительство, призвала к общенациональной инициативе по приему значительно большего количества мигрантов из сгоревшего лагеря Мория, чем планировалось.

В партии призвали Зеехофера уйти в отставку, если он не изменит свою позицию по вопросу о приеме беженцев из Мории.

В Еврокомиссии считают, что мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе надо вывезти с острова.

Центр приема и идентификации мигрантов, расположенный вблизи села Мория на греческом острове Лесбос, был полностью уничтожен в результате трех пожаров.

Огонь уничтожил также неформальные поселения просителей убежища и мигрантов вокруг центра, рассчитанного сначала на прием 2800 человек. По разным данным, в Мории находились от 12 000 до 19 000 человек.

Условия, в которых находились мигранты, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович называла катастрофическими - люди были лишены медицинской помощи, доступа к средствам гигиены.