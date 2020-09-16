МЗС вимагає роз’яснень у Росії через заяву про нормандський саміт 

МЗС України вимагає у Росії пояснень після заяви заступника глави російського МЗС Андрія Руденка щодо неправдивості слів президента Зеленського про готовність всіх сторін до нормандського саміту лідерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі МЗС України, оприлюдненому пізно ввечері у вівторок.

У МЗС підкреслили, що перебуваючи з офіційним візитом у Австрії, Володимир Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів нормандського формату, а про принципову готовність його учасників зустрітися.

"Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт", - заявили в українському МЗС.

У відомстві підкреслили, що цей "недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар" заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам нормандського формату, так і міжнародному співтовариству.

У вівторок у Відні Зеленський заявив про те, що всі лідери країн-учасниць нормандського формату погодилися на зустріч на найвищому рівні, і вона може відбутися після ще однієї зустрічі політичних радників.

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Руденко заявив, що ця заява не відповідає дійсності.

"На зустрічі радників і політрадників в Берліні, яка відбулася минулої п'ятниці, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає", - цитує заступника глави МЗС Росії агентство "РИА Новости".

Представник РФ, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак після зустрічі політрадників у Берліні заявив, що умов для проведення саміту немає.

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