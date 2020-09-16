МИД требует разъяснений в России из-за заявления о нормандском саммите

МИД Украины требует в России объяснений из-за заявления заместителя главы российского МИД Андрея Руденко о ложности слов президента Зеленского о готовности всех сторон к нормандскому саммиту лидеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном поздно вечером во вторник.

В МИД подчеркнули, что находясь с официальным визитом в Австрии, Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", - заявили в украинском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что этот "недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий" заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата, так и международному сообществу.

Во вторник в Вене Зеленский заявил о том, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на высшем уровне, и она может произойти после еще одной встречи политических советников.

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Руденко заявил, что это заявление не соответствует действительности.

"На встрече советников и политсоветников в Берлине, которая состоялась в прошлую пятницу, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - цитирует заместителя главы МИД России агентство "РИА Новости".

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после встречи политсоветников в Берлине заявил, что условий для проведения саммита нет.

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