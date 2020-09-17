В Кремлі кажуть про "нормандський саміт" в осяжному майбутньому, але дат не називають

Прес-секретар президента РФ заявив, що саміт в нормандському форматі варто чекати в осяжному майбутньому, але він потрібен не "заради зустрічі", а заради результату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Ми б зараз не стали фіксувати якісь дати, тому що це марно", - зауважив він.

"Дійсно, нам слід очікувати в осяжному майбутньому зустріч глав держав у нормандському форматі. Єдина тут заковика - що вважати осяжним майбутнім" – додав Пєсков.

За його словами, зустріч має бути належним чином підготовлена

"Сама по собі зустріч на вищому рівні заради зустрічі, звичайно, не потрібна жодному з глав держав і урядів, вона потрібна заради результату", - зазначив представник Кремля.

За словами Пєскова, помічникам глав держав ще належить провести підготовку цього заходу, "щоб намацати шляхи для просування на шляху виконання раніше досягнутих домовленостей".

У вівторок у Відні Зеленський заявив про те, що всі лідери країн-учасниць нормандського формату погодилися на зустріч на найвищому рівні, і вона може відбутися після ще однієї зустрічі політичних радників.

Після цього заступник голови МЗС РФ Андрей Руденко заявив, що ця заява не відповідає дійсності. У відповідь українське МЗС зажадало пояснень.