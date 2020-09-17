Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Європарламент закликав до санкцій у справі Навального і зупинки "Північного потоку-2"

Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі, що визнає Координаційну раду опозиції

Рада затвердила комісію по відбору керівника САП попри загрозу відносинам з ЄС та кредиту МВФ

У Європарламенті вже кажуть про загрозу безвізу через проблеми з призначенням голови САП






В Кремлі кажуть про "нормандський саміт" в осяжному майбутньому, але дат не називають

Четвер, 17 вересня 2020, 14:45

Прес-секретар президента РФ заявив, що саміт в нормандському форматі варто чекати в осяжному майбутньому, але він потрібен не "заради зустрічі", а заради результату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Ми б зараз не стали фіксувати якісь дати, тому що це марно", - зауважив він.

"Дійсно, нам слід очікувати в осяжному майбутньому зустріч глав держав у нормандському форматі. Єдина тут заковика - що вважати осяжним майбутнім" – додав Пєсков.

За його словами, зустріч має бути належним чином підготовлена

"Сама по собі зустріч на вищому рівні заради зустрічі, звичайно, не потрібна жодному з глав держав і урядів, вона потрібна заради результату", - зазначив представник Кремля.

За словами Пєскова, помічникам глав держав ще належить провести підготовку цього заходу, "щоб намацати шляхи для просування на шляху виконання раніше досягнутих домовленостей".

У вівторок у Відні Зеленський заявив про те, що всі лідери країн-учасниць нормандського формату погодилися на зустріч на найвищому рівні, і вона може відбутися після ще однієї зустрічі політичних радників.

Після цього заступник голови МЗС РФ Андрей Руденко заявив, що ця заява не відповідає дійсності. У відповідь українське МЗС зажадало пояснень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нормандський формат
powered by lun.ua