В Кремле говорят о "нормандском саммите" в обозримом будущем, но дат не называют

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем, но он нужен не "ради встречи", а ради результата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Мы бы сейчас не стали фиксировать какие - то даты, потому что это бесполезно", - заметил он.

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка – что считать обозримым будущим" - добавил Песков.

По его словам, встреча должна быть должным образом підготовлена.

"Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, помощникам глав государств еще предстоит провести подготовку этого мероприятия, "чтобы нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей".

Во вторник в Вене Зеленский заявил о том, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на самом высоком уровне, и она может состояться после еще одной встречи политических советников.

После этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что это заявление не соответствует действительности. В ответ украинский МИД потребовал объяснений.