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Шмигаль не бачить загрози для безвізу після рішення Ради щодо відбору глави САП

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Шмигаль не бачить загрози для безвізу після рішення Ради щодо відбору глави САП

П'ятниця, 18 вересня 2020, 11:37

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що рішення Верховної Ради про призначення членів конкурсної комісії з відбору на адмінпосади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не вплине на безвізовий режим між Україною і ЄС.

Про це Шмигаль сказав у п’ятницю в ході  "Години запитань до уряду" в парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Безвіз не відміняється. Наші міжнародні колеги: і з Європейського Союзу, і зі Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу", - сказав прем’єр-міністр.

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Він зазначив, що процес у парламенті відбувався із дотриманням всіх процедур, які прописані правилами і українським законодавством.

"Далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу. Подивимося, як пройде конкурс всі разом: цілим суспільством, парламентом і, впевнений, що все буде зроблено в рамках чинного законодавства", - відзначив глава уряду.

17 вересня Верховна Рада затвердила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох - рада прокурорів.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. 

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Раніше у Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.

Ключові європейські держави та Світовий банк письмово зверталися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП. За даними джерел, міжнародних партнерів занепокоїло, що  членами комісії хочуть призначити людей, які не мають антикорупційного досвіду. 

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Антикорупція Безвіз
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