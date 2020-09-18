Шмыгаль не видит угрозы для безвиза после решения Рады по отбору главы САП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что решение Верховной Рады о назначении членов конкурсной комиссии по отбору на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не повлияет на безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Об этом Шмыгаль сказал в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги: и из Европейского Союза и из Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса", - сказал премьер-министр.

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Он отметил, что процесс в парламенте происходил с соблюдением всех процедур, которые прописаны правилами и украинским законодательством.

"Далее вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Посмотрим, как пройдет конкурс, все вместе: целым обществом, парламентом, и уверен, что все будет сделано в рамках действующего законодательства", - отметил глава правительства.

17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также оно является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвизова со стороны Евросоюза.

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Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП, а также о рисках для безвиза с ЕС.

Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обращались в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП. По данным источников, международных партнеров обеспокоило, что членами комиссии хотят назначить людей, которые не имеют антикоррупционного опыта.