Французька Ніцца посилює карантин, щоб сповільнити поширення вірусу
Ніцца та увесь департамент Приморські Альпи посилюють карантинні обмеження, щоб сповільнити поширення коронавірусу.
Про це оголосили мер міста Крістіан Естрозі та префект департаменту Бертран Гонзалес, пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Починаючи з 19 серпня, забороняють зібрання компаніями більше 10 осіб у всіх громадських місцях, як парки, сади, набережні та пляжі.
Заклади, які продають напої, зобов’язані закриватися за 30 хвилин після опівночі, а продавати алкогольні напої з собою. як і розпивати їх на вулиці, заборонено вже з 8 вечора.
Окрім того, закладам та приватним особам заборонено програвати музику на вулиці - щоб "не сприяти скупченням людей".
Масові заходи за участі більше 1000 осіб скасовуються.
Відвідини близьких та знайомих у будинках для літніх людей тимчасово призупиняють.
У спортзалах та подібних закладах роздягальні та подібні малі приміщення закривають. Самі зали продовжують працювати, з вимогою дотримання дистанції між відвідувачами.
Маска для глядачів у театрах і кіно стає суворо обов’язковою.
Підприємства закликають, за можливості, переводити працівників на дистанційну роботу.
Нагадаємо, минулого тижня схожі обмеження запровадили департамент Буш-дю-Рон, адмінцентром якого є Марсель, та увесь регіон Нова Аквітанія, що на атлантичному узбережжі Франції.
17 вересня Франція вдруге за час епідемії перетнула позначку у 10 тисяч заражень на добу, зареєструвавши новий рекорд - 10 593 хворих.