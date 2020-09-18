Французская Ницца усиливает карантин, чтобы замедлить распространение вируса
Ницца и весь департамент Приморские Альпы усиливают карантин, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Об этом объявили мэр города Кристиан Эстрози и префект департамента Бертран Гонзалес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Начиная с 19 августа, запрещают собрания компаниями более 10 человек во всех общественных местах, как парки, сады, набережные и пляжи.
Заведения, которые продают напитки, обязаны закрываться через 30 минут после полуночи, а продавать алкогольные напитки с собой, как и распивать их на улице, запрещено уже с 8 вечера.
Кроме того, учреждениям и частным лицам запрещено проигрывать музыку на улице - чтобы "не способствовать скоплениям людей".
Массовые мероприятия с участием более 1000 человек отменяются.
Посещение близких и знакомых в домах престарелых временно приостанавливают.
В спортзалах и подобных заведениях раздевалки и подобные маленькие помещения закрывают. Сами залы продолжают работать с требованием соблюдения дистанции между посетителями.
Маска для зрителей в театрах и кино становятся строго обязательным.
Предприятия призывают по возможности переводить работников на дистанционную работу.
Напомним, на прошлой неделе похожие ограничения ввели департамент Буш-дю-Рон, админцентром которого является Марсель, и весь регион Новая Аквитания на атлантическом побережье Франции.
17 сентября Франция во второй раз за время эпидемии пересекла отметку в 10 000 заражений за сутки, зарегистрировав новый рекорд - 10 593 больных.