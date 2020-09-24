Правозахисники кажуть про понад 250 затриманих на протестах після "інавгурації" Лукашенка

Понад 250 осіб затримали під час стихійних акцій протесту у Мінську та інших містах Білорусі 23 вересня після таємної інавгурації Александра Лукашенка.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

На ранок 24 вересня у списку затриманих, який складають правозахисники - 259 імен.

Згідно зі списком, найбільше людей затримали у Мінську, але є затримані і в Гомелі, Могилеві та інших містах. Біля деяких вже з’явилася примітка про те, що їх відпустили.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, яка не анонсувалася та не транслювалася на державних радіо й телебаченні.

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Члени Координаційної ради опозиції Білорусі після цього закликали до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ.

Вже низка країн заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.