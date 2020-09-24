Правозащитники говорят о более 250 задержанных на протестах после "инаугурации" Лукашенко

Более 250 человек задержали во время стихийных акций протеста в Минске и других городах Беларуси 23 сентября после тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

На утро 24 сентября в списке задержанных, который составляют правозащитники - 259 имен.

Больше всего людей задержали в Минске, но есть задержанные и в Гомеле, Могилеве и других городах. Возле некоторых имен уже появилось примечание о том, что их отпустили.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Уже ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.