Канада заявила о непризнании Лукашенко легитимным президентом

Канада заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после его тайной инаугурации.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, пишет "Европейская правда".

Ведомство отмечает, что проведение так называемой инаугурации за закрытыми дверями было еще одним проявлением пренебрежения к своим гражданам.

"Эта инаугурация столь же нелегитимна, как и выборы, после которых она происходит. Канада считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности для того, чтобы быть лидером Беларуси", - говорится в официальном заявлении МИД.

"Канада сожалеет о неанонсированной инаугурации Лукашенко после фальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности демократически избранного лидера. Канада призывает к свободным и честным выборам для народа Беларуси. Мы продолжаем координацию с международными партнерами для подготовки надлежащей реакции", - добавил в личном Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Также министр объявил, что Канада выделит 600 000 долларов на поддержку гражданского общества Беларуси, с акцентом на развитие независимых СМИ, защиту прав человека и прав женщин..

I just had a call w/#SvetlanaTikhanovskaya to discuss the latest events in #Belarus.



🇨🇦 is pleased to announce $600K towards projects to support the civil society & democracy with focus on women & indep. media. We'll continue to call for human rights to be upheld. More to come. pic.twitter.com/K1NU7I5rca — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) September 23, 2020

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Уже ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.