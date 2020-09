Канада заявила о непризнании Лукашенко легитимным президентом

Канада заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после его тайной инаугурации.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, пишет "Европейская правда".

Ведомство отмечает, что проведение так называемой инаугурации за закрытыми дверями было еще одним проявлением пренебрежения к своим гражданам.

"Эта инаугурация столь же нелегитимна, как и выборы, после которых она происходит. Канада считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности для того, чтобы быть лидером Беларуси", - говорится в официальном заявлении МИД.

"Канада сожалеет о неанонсированной инаугурации Лукашенко после фальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности демократически избранного лидера. Канада призывает к свободным и честным выборам для народа Беларуси. Мы продолжаем координацию с международными партнерами для подготовки надлежащей реакции", - добавил в личном Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Также министр объявил, что Канада выделит 600 000 долларов на поддержку гражданского общества Беларуси, с акцентом на развитие независимых СМИ, защиту прав человека и прав женщин..

I just had a call w/#SvetlanaTikhanovskaya to discuss the latest events in #Belarus.



🇨🇦 is pleased to announce $600K towards projects to support the civil society & democracy with focus on women & indep. media. We'll continue to call for human rights to be upheld. More to come. pic.twitter.com/K1NU7I5rca