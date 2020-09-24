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США не признают Лукашенко легитимным лидером после его инаугурации

Четверг, 24 сентября 2020, 09:13

США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после его тайной инаугурации.

Как пишет "Европейская правда", ряд СМИ, среди которых Euronews и CNN, цитируют соответствующий комментарий представителя Госдепа США.

Представитель Государственного департамента отметил, что "США не могут считать Александра Лукашенко легитимно избранным лидером Беларуси".

"Выборах 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были фальсифицированы и не могут давать легитимности", - говорится в комментарии.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

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Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Уже ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

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