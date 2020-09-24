Зеленський про Білорусь: якщо влада не почне діалог з людьми - цієї влади не буде

Президент України Володимир Зеленський попередив Лукашенка, що без початку діалогу з протестувальниками чинної влади "скоро не буде".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час візиту до Словаччини.

Він зазначив, що можна "довго говорити про братський дружній народ та історичну дружбу", але досвід український досвід Майдану показав, як можуть змінитися протести, якщо влада відповідає на них насильством.

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"Ми пам’ятаємо як ховали українців, вбитих на Майдані, як горіли будівлі. Те що ми сьогодні бачимо - якщо влада не зупитить дії правоохоронців, спрямовані проти свого народу - вони отримають дуже потужну відповідь від народу. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми людьми - цієї влади не буде.

І тут Україна завжди буде підтримувати наших партнерів. Тут ми однодумці з усіма країнами Європи", - заявив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України заявив, що таємна "інавгурація" Александра Лукашенка не означатиме його визнання легітимним президентом.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Про невизнання Лукашенка легітимним президентом заявили низка країн ЄС і Євросоюз загалом, США та Канада.

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