Зеленский о Беларуси: если власть не начнет диалог с людьми - этой власти не будет

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Александра Лукашенко, что без начала диалога с протестующими действующей власти "скоро не будет".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время визита в Словакию.

Он отметил, что можно "долго говорить про братский дружественный народ и историческую дружбу", но украинский опыт Майдана показал, как могут измениться протесты, если власть отвечает на них насилием.

"Мы помним как хоронили украинцев, убитых на Майдане, как горели здания. То что мы сегодня видим - если власть не остановит действия правоохранителей, направленные против своего народа - они получат очень мощный ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога с своими людьми - этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров. Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", - заявил Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины заявил, что тайная "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

О непризнании Лукашенко легитимным президентом заявили ряд стран ЕС и Евросоюз в целом, США и Канада.