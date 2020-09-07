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Президентка Єврокомісії вірить, що Британія дотримається угоди про вихід з ЄС

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:20

Президентка Єврокомісії заявила, що вірить у те, що британський уряд виконає свої зобов’язання за угодою про вихід з ЄС, нагадавши водночас, що це є передумовою для будь-якого подальшого партнерства.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в офіційному Twitter.

"Я вірю у те, що уряд Британії виконає Угоду про вихід з ЄС, яка є зобов’язуючою згідно з міжнародним законодавством та є передумовою для будь-якого подальшого партнерства", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії "ключовий для захисту миру та стабільності на острові, а також цілісності єдиного ринку". 

Як вже повідомлялося, раніше головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що проситиме роз’яснень від свого колеги Девіда Фроста, аби "краще розуміти наміри уряду" після новин про те, що Британія думає відмовитися від деяких положень угоди про вихід з ЄС, зокрема, щодо подальшого митного режиму на кордоні з Ірландією. Про це напередодні повідомило видання Financial Times з посиланням на свої джерела в уряді.

Мішель Барньє наголосив, що ця частина угоди є ключовою для того, щоб уникнути "жорсткого кордону" між Республікою Ірландія та Північною Ірландією після завершення перехідного періоду після Brexit.

Перед цим 6 вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" піти з переговорів без торговельної угоди. 7 вересня, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до 15 жовтня, то його країна буде готова прийняти це і "рухатися далі".

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Brexit Єврокомісія
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