Президентка Єврокомісії вірить, що Британія дотримається угоди про вихід з ЄС

Президентка Єврокомісії заявила, що вірить у те, що британський уряд виконає свої зобов’язання за угодою про вихід з ЄС, нагадавши водночас, що це є передумовою для будь-якого подальшого партнерства.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в офіційному Twitter.

"Я вірю у те, що уряд Британії виконає Угоду про вихід з ЄС, яка є зобов’язуючою згідно з міжнародним законодавством та є передумовою для будь-якого подальшого партнерства", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії "ключовий для захисту миру та стабільності на острові, а також цілісності єдиного ринку".

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.