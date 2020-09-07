Президент Еврокомиссии верит, что Британия будет придерживаться соглашения о выходе из ЕС

Президент Еврокомиссии заявила, что верит в то, что британское правительство выполнит свои обязательства по соглашению о выходе из ЕС, напомнив одновременно, что это является условием для любого дальнейшего партнерства.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в официальном Twitter.

"Я верю в то, что правительство Великобритании выполнит Соглашение о выходе из ЕС, что является обязательным в соответствии с международным законодательством и является предпосылкой для любого дальнейшего партнерства", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что протокол об Ирландии и Северной Ирландии – "ключевой для защиты мира и стабильности на острове, а также целостности единого рынка".

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2020

Как уже сообщалось, ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что будет просить разъяснений от своего британского коллеги Дэвида Фроста, чтобы "лучше понимать намерения правительства" после новостей о том, что Британия думает отказаться от некоторых положений соглашения о выходе из ЕС, в частности, по дальнейшему таможенному режиму на границе с Ирландией. Об этом накануне сообщило издание Financial Times со ссылкой на свои источники в правительстве.

Мишель Барнье отметил, что эта часть соглашения является ключевой для того, чтобы избежать "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией после завершения переходного периода после Brexit.

Перед этим 6 сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" уйти с переговоров без торгового соглашения. 7 сентября, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до 15 октября, то его страна будет готова принять это и "двигаться дальше".