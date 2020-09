Президент Еврокомиссии верит, что Британия будет придерживаться соглашения о выходе из ЕС

Президент Еврокомиссии заявила, что верит в то, что британское правительство выполнит свои обязательства по соглашению о выходе из ЕС, напомнив одновременно, что это является условием для любого дальнейшего партнерства.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в официальном Twitter.

"Я верю в то, что правительство Великобритании выполнит Соглашение о выходе из ЕС, что является обязательным в соответствии с международным законодательством и является предпосылкой для любого дальнейшего партнерства", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что протокол об Ирландии и Северной Ирландии – "ключевой для защиты мира и стабильности на острове, а также целостности единого рынка".

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.