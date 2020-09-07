Третина людей у Німеччині вірять у теорії змови

Близько третини людей у ​​Німеччині вірять у конспірологічну теорію, що світ контролюють "таємні сили".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це свідчить опитування, проведене на замовлення німецького Фонду Конрада Аденауера компанією Infratest dimap.

Відповідаючи на питання, близько 11% респондентів сказали, що "безумовно правдою" є те, що світ контролюють "таємні групи". 19% відповіли, що це твердження, мабуть, правдиве.

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З тих, хто відповів, що світ контролюють таємні еліти, 13% сказали, що це, мабуть, комерційні підприємства, банки чи "фінансовий капітал".

Загалом 12% назвали "таємними силами" спецслужби - ЦРУ, Моссад та КДБ, який зараз розпущений.

Близько 11% говорили про "багатих людей" і "багаті родини" або називали окремі сім'ї, такі як Рокфеллери або Ротшильди.

Кожен шостий не міг відповісти на питання про те, про які саме "таємні сили" йдеться.

27% респондентів сказали, що це твердження, ймовірно, неправдиве, тоді як 35% відповіли, що це точно неправда.

Люди з вищим рівнем освіти рідше вірили в такі теорії змови. Кожен п’ятий респондент, який закінчив середню школу чи університет, сказав, що погоджується із твердженням.

Як відомо, в останні тижні у Берліні проходять багатотисячні мітинги коронаскептиків проти карантинних обмежень. Демонстрації об’єднують людей, які вважають коронавірус "всесвітньою змовою", антивакцинаторів та осіб крайніх правих поглядів.